Alior Bank zdecydował o dokonaniu odpisów i rezerw na łączną kwotę ok. 676 mln zł - poinformował bank. Jak dodano, doprowadzi to do pogorszenia wyniku finansowego banku w I półroczu br. i w całym roku obrachunkowym 2020 r.

"Zarząd Alior Bank S.A. (…) informuje, że na mocy postanowień decyzji Zarządu Banku podjętej w dniu 07 sierpnia 2020 r., zostały dokonane (…) odpisy i zawiązane (…) rezerwy, które będą miały wpływ na wynik finansowy Banku w I półroczu 2020 r. i w całym roku 2020" - poinformował bank w komunikacie. Jak dodano, łączna wysokość odpisów i rezerw wynosi ok. 676 mln zł. "Dokonane odpisy i zawiązane rezerwy będą prowadziły do pogorszenia wyniku finansowego Banku w I półroczu 2020 r. i w całym roku obrachunkowym 2020 r." - napisano. Pierwszy odpis i zawiązanie rezerwy dotyczy wzrostu oczekiwanych strat kredytowych w wyniku pandemii COVID-19 w wysokości ok. 363,6 mln zł. "Dokonanie wyżej powołanego odpisu i zawiązanie rezerwy ma charakter nadzwyczajny. Bank dokonując szacunków w okresie tak dużej niepewności, zgodnie z podejściem konserwatywnym, zastosował bezpieczny margines przy szacowaniu wysokości odpisów i rezerw. Bank wskazuje przy tym, że odpisy i rezerwy z powyższego tytułu nie były dokonywane przez Bank w I kwartale 2020 r., co skutkuje tym, że wysokość odpisów i rezerw jest odpowiednio większa, niżeli miałoby to miejsce w sytuacji ich uprzedniego dokonania i zawiązania" - czytamy. Drugi odpis i zawiązanie rezerwy w wysokości ok. 150 mln zł ma związek ze zwiększonym ryzykiem braku spłaty wierzytelności banku, "co obciąży wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw". Alior Bank utworzył także dodatkową rezerwę w wysokości 98 mln zł, na zwroty opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich dokonanych przed 11 września 2019 r. Bank dokonał również odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości ok. 64,4 mln zł. Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,91 proc. akcji należy do Grupy PZU.