Amerykański bank planuje do końca roku przenieść aktywa o wartości od 40 do 60 mld dol. do niemieckiej filii we Frankfurcie – wynika z wiedzy informatorów agencji Bloomberg.

Goldman Sachs Europe SE, czyli niemiecka filia banku, pod koniec ubiegłego roku dysponowała aktywami wysokości zaledwie 3,6 mld dol. – wynika z raportu rocznego firmy. Goldman Sachs może z czasem przenieść jeszcze więcej aktywów do Frankfurtu, jeśli działalność firmy na kontynencie będzie się dalej rozwijać.

Rzecznik Goldman Sachs odmówił komentarza w tej sprawie.

Banki przyspieszają przenosiny

Reklama

Do wygaśnięcia okresów przejściowych zw. z brexitem zostało już mniej niż 40 dni roboczych. W obliczu takiej sytuacji międzynarodowe banki przyspieszają swoje plany przenosin z Wielkiej Brytanii do Europy, aby sprostać zwiększonej aktywności klientów po 1 stycznia 2021 roku. Nawet jeśli brytyjskiemu premierowi uda się zabezpieczyć umowę handlową z Unią Europejską, to instytucje finansowe z Londynu utracą tzw. prawa paszportowe (passporting rights).

Plany przenosin Goldman Sachs razem z planem JPMorgan Chase & Co., który chce przenieść do Frankfurtu 230 mld dol. oznaczają, że te dwa amerykańskie banki będą odpowiadały za prawie ¾ łącznej kwoty ok. 400 mld euro, które zagraniczne banki planują ulokować w finansowej stolicy Niemiec do końca tego roku – wynika z informacji Bundesbanku. Według niemieckiego banku centralnego będzie to również oznaczało potrojenie istniejących bilansów finansowych zagranicznych banków w Niemczech.

We wrześniu Goldman Sachs przyspieszył również przenosiny ponad 100 pracowników z Wielkiej Brytanii do europejskich miast. Z kolei JPMorgan poprosił ok. 200 pracowników o przeniesienie.

Odkąd Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, firmy z sektora finansowego przeniosły już ok. 7500 pracowników z Wielkiej Brytanii do Unii – wynika z raportu EY.