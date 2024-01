Jak przypomniał BFG w komunikacie, do sprzedaży banku zgodnie z planem i zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej, ma dojść nie później niż do końca marca. Fundusz podkreślił, że proces nie wpływa na obsługę klientów VeloBanku. Jest ściśle monitorowany przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, Fundusz pozostaje z nimi w bieżącym kontakcie - zaznaczył BFG.

VeloBank to podmiot, do którego zostały wniesione aktywa Getin Noble Banku – za wyjątkiem kredytów walutowych – w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji tego banku. 30 czerwca 2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił wszczęcie procedury sprzedaży VeloBanku. BFG ma 51 proc. tej instytucji, a 49 proc. należy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który z kolei jest spółką ośmiu największych krajowych banków.

We wrześniu BFG informował, że otrzymał niewiążące oferty kupna VeloBanku, a po ich ocenie przystąpi do drugiej rundy procesu sprzedaży, czyli zaproszenia inwestorów do składania ofert wiążących.