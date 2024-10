Potrzebne są dodatkowe, zewnętrzne środki unijne, z EBOR – powiedział Krzysztof Dresler wiceprezes PKO Bank Polski i wspomniał, że Bank wydał kilka tygodni temu zielone obligacje.

- Dzięki temu widzimy jak wygląda popyt stosunku do tego, co chcemy uplasować na rynku – podkreślił. Zaznaczył też, ze Bank chce być liderem w finansowaniu zielonej transformacji, dlatego chce zaoferować coś więcej niż tylko finansowanie. Stawia też doradztwo, by być partnerem w realizowaniu zielonych inwestycji.