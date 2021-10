9 października rozpoczął się Tydzień Akcji „Nasza Żywność. Nasza Przyszłość”, podczas którego Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie wraz z aktywistami apeluje o poparcie silnego prawa unijnego pociągającego firmy do odpowiedzialności.

Reklama

Jak pisze Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, wiążące regulacje prawne są kluczem do zagwarantowania godnych warunków pracy oraz ochrony środowiska i klimatu: "mogą sprawić, że koncerny będą pociągane do odpowiedzialności za szkody, które powodują w swoich łańcuchach dostaw. Skuteczne unijne prawo zharmonizuje przepisy we wszystkich państwach członkowskich UE i stworzy uczciwe warunki dla wszystkich podmiotów, takie, według których ochrona praw człowieka i środowiska jest obowiązkowa".

W kampanii konsumentów zachęca się do wysłania apelu do komisarzy Reyndersa i Bretona oraz do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej. "Już teraz musimy

chronić prawa człowieka i środowisko za pomocą skutecznego ustawodawstwa w sprawie należytej staranności" - apeluje Fundacja. "Żądamy silnego ustawodawstwa dotyczącego obowiązku należytej staranności w zakresie praw człowieka. Ze względu na skalę naruszeń praw człowieka i praw pracowniczych, degradacji środowiska oraz zawłaszczania ziemi i przymusowych wysiedleń w łańcuchach dostaw koncernów rolno-spożywczych, firmy te należy zaliczyć do przedsiębiorstw wysokiego ryzyka".

Proces przygotowawczy trwa od marca 2020 roku. O szczegółach akcji przeczytać można na stronie: www.ekonsument.pl/UkrytySkladnik