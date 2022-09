„Nasz nowy król, kiedy jeszcze był księciem Walii, na konferencji COP26 w listopadzie w Glasgow stwierdził, że skończył nam się czas – i miał rację” – powiedziała aktywistka Just Stop Oil Zoe Cohen, cytowana przez „Times”. „Powiedział, że musimy wejść na ścieżkę wojenną. Może w tym momencie nie powie tego tak dosadnie, ale on wie, rozumie to i ma rację” – dodała aktywistka.

Jak przypomina „Times”, Karol powiedział na zeszłorocznej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w Glasgow, że pandemia Covid-19 pokazała „jak niszczycielskie mogą być globalne zagrożenia”.

„Zmiany klimatyczne i zanikanie różnorodności biologicznej, to nic innego. Stanowią one nawet większe zagrożenie egzystencjalne – do tego stopnia, że musimy wejść tak jakby na wojenną ścieżkę” – dodał Karol. „Oczy i nadzieje całego świata są zwrócone na was, abyście działali w zdecydowany sposób, ponieważ czas się skończył” – zwrócił się do uczestników COP26 ówczesny książę Walii.

Cohen dodała, że akcja w trakcie żałoby po śmierci Elżbiety II nie ma na celu obrażenie nikogo.

Koalicja Just Stop Oil już wcześniej blokowała terminale naftowe w Wielkiej Brytanii.

Z Londynu Marcin Furdyna