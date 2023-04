To, by Camilla po objęciu tronu przez Karola była nazywana królową-małżonką, a nie np. księżną-małżonką, wyraziła w lutym zeszłego roku, przy okazji 70-lecia swojego panowania, królowa Elżbieta II. Od czasu śmierci monarchini we wrześniu Camilla była tak tytułowana, ale na zaproszeniu na koronację po raz pierwszy została określona jako "królowa Camilla".

Reklama

Jak mówi cytowane przez brytyjskie media źródło na dworze królewskim, tytułowanie Camilli jako królowej-małżonki w pierwszych miesiącach panowania Karola III było uzasadnione, by odróżnić ją od królowej Elżbiety, ale koronacja jest właściwym momentem, by zacząć ją tytułować jako królową Camillę. Źródło to zwraca uwagę, że wszystkie małżonki brytyjskich monarchów były określane w ten sposób, czyli królowa oraz imię.

Podczas uroczystości, która odbędzie się 6 maja w Opactwie Westminsterskim w Londynie, wraz z Karolem III koronowana będzie także jego żona. 74-letni Karol III oraz o rok starsza Camilla wzięli ślub w 2005 r. Dla obydwojga jest to drugie małżeństwo.