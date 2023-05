Najtańszą koronację w zestawieniu miał Wilhelm IV w 1831 r. Wówczas impreza kosztowała tylko 43 000 funtów, czyli około 3,6 miliona funtów w 2023 roku.

Ile kosztuje koronacja?

Pałac Buckingham do dnia koronacji nie ogłosił oficjalnie kosztów uroczystości, mimo to wśród spekulacji najczęściej pojawia się kwota od 50 do 100 milionów funtów. Jeśli te dane są prawdziwe, może to być najdroższa brytyjska koronacja od co najmniej 200 lat. Według euronews.com tak wysokie koszty wynikają częściowo z dodatkowych wydatków na bezpieczeństwo.

Drodzy jak Windsorowie

Poniższy wykres wykorzystuje dane zebrane przez brytyjski serwis informacyjny inews.co.uk, które pokazują koszty poprzednich koronacji w Wielkiej Brytanii. Jerzy VI miał drugą najdroższą koronację na liście po Karolu III, która kosztowała 454 000 funtów w 1937 roku, co odpowiada obecnie 24,8 miliona funtów. Według inews.co.uk koronacja królowej Elżbiety II kosztowała w 1953 roku 912 000 funtów, co odpowiada dzisiejszej wartości 20,5 miliona funtów. Jednak The New York Times szacuje, że uroczystość kosztowała wówczas około 1,57 miliona funtów, co dziś byłoby bliższe 46 milionom funtów.

Dodatkowe wpływy do budżetu

Oczywiście koszty koronacji Karola III najprawdopodobniej zwrócą się z nawiązką. Wszystko za sprawą wszelkiego rodzaju przedmiotów i gadżetów jakie z tej okazji zostaną kupione przez turystów i wszystkich fanów monarchii. Szacujesię, że w 2018 roku Ślub księcia Harry’ego i Meghan Markle mógł przynieść brytyjskiej gospodarce nawet 2 mld funtów. Czy równie dużym powodzeniem finansowym będzie cieszyła się dzisiejsza uroczystość okaże się niebawem.