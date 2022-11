Wyborcy PiS na pierwszym miejscu widzą atom (78 proc.), ale za fotowoltaiką i energetyką wiatrową opowiada się też ponad 70 proc., ale całkiem sporo, bo aż 44 proc. wiąże przyszłość z węglem. Z kolei wśród wyborców KO i Lewicy widać pełne poparcie dla energii ze słońca i z wiatru. Zdaniem politologa Antoniego Dudka wyniki badania pokazują racjonalne podejście Polaków do tych kwestii; dodatkowo do ucieczki od węglowodorów w energetyce skłaniają nas konsekwencje wojny.

Zgadza się z tym KO. - Jak PiS traktuje tę kwestię poważnie, a nie jako PR, to powinien rozmawiać z wszystkimi siłami na opozycji, bo nie będzie rządził wiecznie - podkreśla Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Konsultacje partii opozycyjnych w tej sprawie to dla Lewicy minimum. - Powinny się one odbyć z udziałem rządu, prezydenta, żeby opozycja miała pełną informację i żebyśmy mogli wspólnie wypracować cele. To zapewniłoby w Sejmie duże poparcie - mówi Dariusz Standerski, dyrektor legislacji Lewicy.