"The Guardian" podaje, że w latach 2010–2022 spadek emisji gazów cieplarnianych wyniósł średnio 4,2 proc., ale byłby znacznie większy, gdyby rozmiary pojazdów nie zwiększały się; mógłby wtedy wynieść aż 30 proc.

Raport Global Fuel Economy Initiative (GFEI) wykazał, że SUV-y stanowią obecnie większość rynku nowych samochodów - 51 proc., a średnia masa pojazdów osiągnęła najwyższy w historii poziom ponad 1,5 tony.

Reklama

Samochody stają się coraz większe, a średnia powierzchnia nowego modelu sięga 4,2 m2. Firmy motoryzacyjne intensywnie sprzedają SUV-y, ponieważ przynoszą one największy zysk. Wynika to z tego, że są sprzedawane po wyższych cenach, ale mają proporcjonalnie niższe koszty produkcji - informuje "The Guardian".

Autorzy raportu wezwali rządy do nałożenia ograniczeń na rozmiary pojazdów, aby odwrócić trend na SUV-y.

Reklama

„Rosnące rozmiary pojazdów to ogromny problem, który zagraża wielu aspektom zrównoważonej mobilności, od klimatu po bezpieczeństwo drogowe. Z tego raportu wynika, że musimy odejść od tych pojazdów, jeśli mamy osiągnąć cel GFEI, jakim jest podwojenie efektywności paliwowej samochodów do 2030 r. Rozmiar pojazdu ma znaczenie – w tym przypadku większy zdecydowanie nie znaczy lepszy" - powiedziała Sheila Watson z Fundacji FIA, organizacji charytatywnej zajmującej się ochroną środowiska.

Do redukcji emisji z przemysłu motoryzacyjnego przyczynił się wzrost liczby pojazdów elektrycznych (EV), których w 2022 r. było na rynku 15 proc. W raporcie wskazano, że rynki charakteryzujące się silnym wzrostem w tym obszarze, takie jak Chiny i Europa, odnotowały największą roczną poprawę efektywności energetycznej, wynoszącą blisko 6 proc. Ameryka Północna, która charakteryzuje się niższym poziomem wykorzystania pojazdów elektrycznych, odnotowała roczny wskaźnik poprawy wynoszący zaledwie 1,6 proc.

Dan Sperling, dyrektor Instytutu Studiów nad Transportem na Uniwersytecie Kalifornijskim, powiedział: „Odwrócenie trendu w kierunku większych i cięższych pojazdów jest kluczem do osiągnięcia zrównoważonej mobilności". (PAP)