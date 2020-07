Obecnie trwają analizy, dotyczące m.in. charakteru oraz mocy nowego źródła.

„Obecnie przygotowywane jest wielowariantowe studium wykonalności, które będzie gotowe w trzecim kwartale tego roku, i przewiduje różne scenariusze inwestycji oraz technologie możliwe do zastosowania w Rybniku” – powiedziała dziennikarzom prezes, uczestnicząca w czwartek w Rybniku w przekazaniu 95-tysięcznego czeku od Fundacji PGE Energia Ciepła dla rybnickiego szpitala specjalistycznego.

„Decyzja o budowie źródła niskoemisyjnego zostanie podjęta jeszcze w tym roku” – zapowiedziała prezes. Nie chciała przesądzać, jakim paliwem będzie zasilane nowe źródło – decyzja w tej sprawie ma być efektem trwających właśnie analiz. Obecnie Elektrownia Rybnik dysponuje wysłużonymi blokami węglowymi.

Prace nad budową nowego niskoemisyjnego źródła w rybnickiej elektrowni są prowadzone od ubiegłego roku. „Wpisuje się to w europejskie makrotrendy jeśli chodzi o politykę energetyczną” – zaznaczyła prezes.

Elektrownia Rybnik trafiła do Grupy PGE kilka lat temu; wcześniej należała do francuskiego koncernu energetycznego EdF, który sprzedał swoje polskie aktywa. W strukturze Grupy elektrownia początkowo należała do spółki PGE Energia Ciepła, a obecnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Rybnicki zakład jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Jego podstawowa działalność to wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Moc wytwórcza elektrowni to 1,8 tys. MW zainstalowanych w ośmiu blokach węglowych. Jest największą elektrownią na Górnym Śląsku i należy do największych elektrowni systemowych w Polsce.(PAP)

autor: Marek Błoński