Dla firm dysponujących dużą mocą przyłączeniową może stać się on źródłem poważnych dochodów. Jak działa DSR i jakie są warunki skorzystania z niego? Firmy z jakich branż mogą odnieść największe korzyści? Do kiedy jest czas, aby przystąpić do programu na

2021 rok i kiedy realnie można zacząć zarabiać? Na te i wiele innych pytań odpowiada Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający EnelX Polska, największego agregatora usługi DSR.