Takie było przesłanie kierownictwa i naukowców, którzy zebrali się w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Większy popyt na wodór ze strony przemysłu i transportu ciężkiego może sprawić, że produkcja paliwa poprzez eksploatację reaktorów będzie bardziej ekonomiczna, co potencjalnie może tchnąć nowe życie w technologię, która została zastąpiona energią wiatrową i słoneczną.

„Jeśli energia jądrowa może zostać wykorzystana do generowania alternatywnych źródeł przychodów, jej koszty można zrównoważyć” - stwierdziła Gloria Kwong, szefowa technologii Agencji Energii Jądrowej na dorocznej konferencji generalnej MAEA w Wiedniu. Podobne zadnie mają kierownictwa z Koreańskiego Instytutu Energii Atomowej i Kanadyjskich Laboratoriów Jądrowych, które także zaleciły zwrot w kierunku wodoru, aby wzmocnić perspektywy branży.

W ciągu ostatniej dekady energetyka jądrowa została wyraźnie w tyle z powodu rosnącego zapotrzebowania na czystą energię. W większości gospodarek więcej reaktorów jest trwale wyłączanych niż budowanych. Gwałtownie rosnące koszty i długotrwałe opóźnienia w budowie skłoniły inwestorów do rezygnacji z technologii jądrowej pomimo jej bezemisyjności.

Według Borisa Schuchta, dyrektora generalnego Urenco Ltd., drugiego co do wielkości producenta paliw atomowych na świecie, energia jądrowa może być „idealnym partnerem dla wodoru” ze względu na wysoką wydajność i ciepło wytwarzane przez reaktory. Powiedział jednak, że wodór nadal musiałby być „wysoce wykorzystany”, zanim rozpoczęcie jego produkcji z energii jądrowej będzie miało sens ekonomiczny.

Zwrot przemysłu nuklearnego w kierunku produkcji wodoru jako potencjalnego zbawiciela branży spotkał się z wątpliwościami wśród analityków.

„Włączenie energii jądrowej do gospodarki wodorowej zwiększa złożoność i pojawią się kwestie bezpieczeństwa” - uważa Ali Ahmad, fizyk i badacz z Uniwersytetu Harvarda. „Przemysł nuklearny próbuje znaleźć sposoby na zwiększenie wartości, ale co do tego kierunku jestem bardzo sceptyczny”.

Ahmad, prezentując raport o stanie światowego przemysłu jądrowego w 2020 r., zwrócił uwagę na trajektorie kosztów energii jądrowej i słonecznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Odkąd kraj Zatoki Perskiej zaczął przyspieszać próby obu technologii w 2012 r., koszt wytwarzania energii słonecznej spadł o prawie 90 proc., podczas gdy koszty energii jądrowej wzrosły, powiedział.

Bez nowych inwestycji w energię jądrową średni wiek reaktorów na świecie rośnie, co wymaga coraz większych zasobów przeznaczonych na konserwację i bezpieczeństwo. MAEA zachęca kraje do rozważenia budowy mniejszych, bardziej modułowych wariantów reaktorów, które mogą uzupełniać zmienność taniej energii słonecznej i wiatrowej.

„Dawne czasy wielkich megaprojektów minęły” - powiedział dyrektor generalny MAEA Rafael Mariano Grossi. „Nadal będziemy obserwować ważne, duże projekty, budowane co najmniej 1000 megawatów, ale jednocześnie będziemy widzieć inne, bardziej elastyczne rozwiązania”.