Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie, PGE Baltica zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym pn. "Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o.".

PGE Baltica jest spółką odpowiedzialną za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, który m.in. zakłada budowę trzech morskich farm wiatrowych: Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3.

"Za pośrednictwem systemu zakupowego Grupy Kapitałowej PGE do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw" - czytamy we wtorkowym komunikacie.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski wskazał, że geotechniczne badania dna morskiego są wykonywane przez bardzo wąskie grono ekspertów na świecie.

Reklama

"W sierpniu spotkaliśmy się z dużą częścią firm inżynieryjnych realizujących ten specyficzny rodzaj badań. Podmioty, które zgłosiły się do udziału w przetargu to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu badań i rozpoczęciu prac projektowych dla farm PGE Baltica-2 i PGE Baltica-3" - powiedział cytowany w komunikacie Dąbrowski.

Spółka przypomniała, że postępowanie zakupowe na wstępne badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 zostało uruchomione w sierpniu tego roku. Wyjaśniono, że uruchomieniu procedury zakupowej towarzyszyło spotkanie informacyjne dla potencjalnych wykonawców, podczas którego oferentom zostały wyjaśnione m.in. zasady korzystania z Systemu Zakupowego Grupy PGE.

"W spotkaniu wzięło udział około 10 podmiotów polskich i zagranicznych. W toku jest również postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica 3 i studium wykonalności przyłącza Baltica 2" - przekazała spółka.

Program Offshore Grupy Kapitałowej PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej o mocy 1 GW po 2030 roku, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej.