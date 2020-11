"Określiliśmy w programie jądrowym warunki, które chcemy, by spełniał partner, z którym będziemy się wiązali na długie lata. Chcemy, by to był partner, który dysponuje sprawdzoną technologią, (...) który z nami zainwestuje i będzie z nami nie tylko budował elektrownie, ale będzie w fazie operacyjnej aż do zakończenia ich działalności. Chcemy partnera, który będzie ponosił razem z Polską ryzyko dotyczące fazy operacyjnej i biznesowej przedsięwzięcia" - powiedział Namiski podczas piątkowej debaty Instytutu Sobieskiego.

Partner miałby mieć trochę mniej niż połowę udziałów w przedsięwzięciu.

"Podział ryzyka, na każdym poziomie, także ryzyka finansowego, jest bardzo ważny. (...) Chcemy, by odpowiedzialność i finansowanie były podzielone od początku do końca. Takiego partnera szukamy, takich możliwości nie ma dużo" - dodał Naimski.

Trwają rozmowy z ewentualnymi partnerami w Stanach Zjednoczonych.

"Rzecz jest otwarta. Jeśli okaże się, że pojawią się inne możliwości, inni partnerzy, będziemy rozmawiać" - powiedział minister.

Reklama

Naimski przypomniał, że ze stroną amerykańską została podpisana umowa międzyrządowa dotycząca przygotowania oferty dla Polski.

"Firmy amerykańskie, przy użyciu amerykańskich funduszy, przygotują w perspektywie końca przyszłego roku ofertę dla Polski, która będzie na poziomie technicznym i na poziomie konstrukcji finansowych do rozpatrzenia przez polski rząd" - powiedział.

Pytany o koszt projektu jądrowego, powiedział, że będzie to przedmiotem negocjacji biznesowych.

"Rząd wielkości znamy. To około 30 mld dolarów, jeśli mówimy o całym projekcie 20-letnim, czyli 6 reaktorów o mocy 6-9 GW" - powiedział minister.

Jak wyjaśnił, to oznacza, że po stronie Polski koszt wynieść może ok. 15 mld USD, czyli ok. 70 mld zł.

Powtórzył, że konieczny będzie udział w projekcie Skarbu Państwa, choć struktura finansowania jest otwarta.

Według Naimskiego przełom 2021 i 2022 roku to będzie ostatni moment na ostateczną rządową decyzję dotyczącą technologii i partnerstwa, tak by zdążyć z budową sektora jądrowego w związku z planowanym wyłączeniem bloków węglowych.

Na początku października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji elektrowni jądrowych. Zaktualizowany PPEJ zakłada budowę 6 reaktorów jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW. Pierwszy blok miałby ruszyć w 2033 r.