Branża fotowoltaiczna przechodzi falę konsolidacji i przejęć. Ostatnie miesiące przyniosły sporo ciekawych transakcji na polskim rynku. Widać, że polscy inwestorzy wyraźnie doceniają zyski z fotowoltaiki. Na polskiej giełdzie przybywa spółek, które wiążą swoją przyszłość z fotowoltaiką i przekonują do tego rzesze inwestorów, którzy wykładają pieniądze na akcje i obligacje. Czołowe polskie firmy z branży pozyskały znanych inwestorów, którzy pomogą im w rozwoju.

Zastrzyk pieniędzy w perowskity

Saule Technologies, jedna z najbardziej znanych polskich firm innowacyjnych, która pracuje nad zastosowaniem perowskitów, znalazła takiego inwestora. Pięć lat temu pieniądze na rozwój Saule Technologies wykładał japoński inwestor. W tym roku to spółka z Krakowa Columbus Energy zainwestuje 10 mln euro w polskie perowskity.

- Energetyka przechodzi transformację i jest to najlepszy moment, by zainwestować tu pieniądze. Podobnie jak kiedyś zmieniła się telekomunikacja, tak teraz energetyka tworzy nowoczesną, inteligentną sieć i zaczyna oferować usługi typu „energy as a service”. Inwestycje w ten sektor są całkowicie naturalnym kierunkiem, stąd pojawiają się inwestorzy z odpowiednim kapitałem i wizerunkiem - mówi portalowi WysokieNapiecie.pl Dawid Zieliński, prezes i udziałowiec Columbusa.

Od atomu po panele słoneczne

W fotowoltaikę zainwestował biznesmen numer jeden na liście najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". Michał Sołowow aktywnie włącza się tym samym do trwającej w Polsce rewolucji energetycznej, która daje coraz więcej miejsca na rynku odnawialnym źródłom. W ubiegłym roku Sołowow podpisał list intencyjny z General Electric Hitachi w sprawie budowy reaktora jądrowego SMR, a kilka tygodni temu podpisał z Vattenfallem "protokół ustaleń" o możliwości współpracy w morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i krajach bałtyckich. Teraz inwestuje w wywodzącą się z Olsztyna spółkę Corab, która dostarcza własne rozwiązania do blisko 20 europejskich krajów.

W ciągu ostatnich dwóch lat Corab inwestował w zdolności produkcyjne i dystrybucyjne, może produkować ponad 1,5 GW konstrukcji montażowych rocznie. W tym roku zakończył budowę centrum magazynowego przy olsztyńskiej obwodnicy. Planuje zwiększać udział w rynku fotowoltaicznym w kraju i stawia na dalszy rozwój eksportu.

