"Ta inwestycja to nowe otwarcie Zielonego Zwrotu Taurona. Nasza organizacja zbuduje w tym miejscu farmę wiatrową od zera. Inwestycja ta nie jest więc efektem akwizycji. Tak realizowane inwestycje w OZE to już nie tylko konieczność biznesowa, ale i odpowiedź na oczekiwania naszych klientów i otoczenia, w którym funkcjonujemy. Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu Taurona. Przekazujemy do eksploatacji nowe farmy fotowoltaiczne, przyłączamy do sieci elektroenergetycznej dziesiątki tysięcy prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, a także rozwijamy energetykę wiatrową" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.

Tauron w grudniu 2020 r. przejął projekt farmy wiatrowej Piotrków poprzez nabycie spółki WIND T1, która rozwijała projekt o docelowej mocy 30 MW. Na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica, w powiecie piotrkowskim, składać się będzie 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Farma wyprodukuje 90 GWh rocznie, co zaspokoi 35 tysięcy gospodarstw domowych, podano także.

W roku 2019 Tauron podwoił moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm wiatrowych w północnej Polsce. Firma obecnie dysponuje dziewięcioma farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Tauron zamierza również realizować inwestycje typu offshore na Morzu Bałtyckim, podkreślono.

Reklama

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze Tauron równolegle realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. W grudniu ubiegłego roku w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, Tauron uruchomił pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu Tauron PV. Program ten zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o mocy do 150 MW. Farmy powstają na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron. W I kwartale 2021 r. do użytku oddana zostanie także elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I.

"Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona, przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy do 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nisko- bądź zeroemisyjnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20%, a w perspektywie 2030 r. - o ponad 50%. Do 2025 roku Tauron zamierza mieć ponad 1 000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie" - podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)