W środę w Warszawie podczas pierwszego dnia szczytu klimatycznego TOGETAIR, CTL Logistics i PKP Energetyka podpisały list intencyjny ws. programu "Zielona Kolej". Celem współpracy jest przejście CTL Logistics na energię z OZE, która będzie wykorzystywana zarówno do zasilania pociągów, jak i infrastruktury przewoźnika.

Program "Zielona Kolej" został stworzony przez branżową inicjatywę Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), a jej celem jest to, by do 2030 r. 85 proc. energii zasilającej kolej w Polsce pochodziło z OZE. W 2025 roku ten udział ma wynieść 50 proc.

Prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech podkreślił w rozmowie z PAP, że kierowana przez niego spółka dzięki programowi będzie dawać impuls na rynek inwestycyjny.

"Będziemy określać, jakie mamy zapotrzebowanie na odbiór zielonej energii i w wyniku tego impulsu będziemy kontraktowali ten odbiór (energii - PAP) i będą powstawały farmy, źródła. Zakładamy, że ten nasz impuls inwestycyjny będzie do 10 mld zł. To potężny i bardzo pozytywny myślę kierunek działania naszego środowiska" - powiedział Orzech.