"Wybrane dane za I kwartał 2021 roku:

Przychody grupy: 3 460 mln zł (wobec 3 289 mln zł w I kwartale 2020 roku).

EBITDA grupy: 758 mln zł (wobec 568 mln zł w I kwartale 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 520 mln zł (wobec 493 mln zł w I kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 104 mln zł (wobec 69 mln zł w I kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 144 mln zł (wobec 34 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) grupy: 484 mln zł (wobec 307 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Wynik netto grupy: 384 mln zł (wobec 111 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne: 345 mln zł (wobec 331 mln zł w I kwartale 2020 roku)" - czytamy w komunikacie.

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 806 GWh (wobec 5 694 GWh w I kwartale 2020 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 027 GWh (wobec 801 GWh w I kwartale 2020 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 917 GWh (wobec 4 922 GWh w I kwartale 2020 roku), wymieniono także.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku. Według informacji ze strony spółki, publikacja raportu jest planowana na 13 maja br.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)