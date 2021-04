Obajtek, mówiąc o zarządzaniu spółką taką jak Orlen podkreślił, że konieczna jest wizja, plan inwestycyjny, optymalizacyjny, akwizycyjny. "Trzeba spółką aktywnie zarządzać, podejmować odważne decyzje, a nie jedynie nią administrować" – powiedział.

Dodał, że efekty takiej pracy są widoczne w danych. Podkreślił, że wyniki w pierwszym kwartale są znacznie powyżej oczekiwań analityków. "2,4 mld zł EBITDA, 1,9 mld zł zysku netto – i to, co najważniejsze dla giełdy i inwestorów, czyli generowana gotówka. Z działalności operacyjnej wygenerowaliśmy największą gotówkę od pięciu lat, choć otoczenie makroekonomiczne jest wyraźnie słabsze" – powiedział.

Na uwagę, że gotówki jest więcej, bo przejęto Energę i to ona dostarcza dużą jej część, Obajtek podkreślił: "Energa sama się nie przejęła i nie dostałem jej w prezencie, ktoś musiał podjąć tę decyzję i zrealizować proces".

Podkreślił, że sukcesy to zasługa całego zarządu i współpracowników. "W ubiegłym roku podjęliśmy bardzo odważną decyzję w sprawie dużego zakupu uprawnień do emisji CO2, który zabezpieczył te prawa do połowy 2023 r. Kupiliśmy je za 24 EUR za tonę, a dzisiaj ich cena to 48 EUR. Tylko na wycenie tego kontraktu wygenerowaliśmy teraz prawie 600 mln zł EBITDA LIFO" – wskazał.

Dodał, że "biznes robi się na dywersyfikacji, która daje stabilność". "Jeśli chcę inwestować w farmy wiatrowe na morzu i na lądzie, elektrownie gazowe czy segment petrochemiczny, to muszę mieć do tego fundament. Celem jest, by każdy segment – rafineryjny, petrochemiczny, energetyczny, detaliczny – miał stabilny poziom EBITDA" – powiedział.

Dodał, że w tym kwartale podpisana zostanie umowa z wykonawcą na rozbudowę kompleksu olefin w Płocku. "To będzie największa inwestycja w historii petrochemii w Polsce. W tym roku podpiszemy też umowę w sprawie instalacji fenolu" – poinformował. Dodał, że za kilka tygodni planowane jest również podpisanie umowy z wykonawcą budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce. Z kolei w rafinerii realizowane są procesy inwestycyjne, modernizacje i remonty. (PAP)