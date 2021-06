“Na ten program (gazyfikacji kraju - PAP) także w ramach Polskiego Ładu przeznaczymy dodatkowe setki milionów złotych, aby kolejne setki miejsc takich jak to tutaj w Tychowie mogły pojawiać się na mapie Polski” - powiedział premier Morawiecki.

Właścicielem stacji regazyfikacji gazu LNG w Tychowie jest Polska Spółka Gazownictwa, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG. Polska Spółka Gazownictwa to największy podmiot na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu w Europie.

Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 195 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego do około 7,2 mln klientów.

Morawiecki: gazyfikacja wyspowa to wyraz szczególnej dbałości o Środkowe Pomorze

Gazyfikacja wyspowa to wyraz szczególnej dbałości o Środkowe Pomorze - oświadczył premier Mateusz Morawiecki w piątek podczas wizyty na Stacji Regazyfikacji LNG w Tychowie w Zachodniopomorskiem.

Jak stwierdził, rząd od 2,5 roku prowadzi razem z PGNiG i Polską Spółką Gazownictwa ogromny program gazyfikacji, i w ciągu 2-3 lat 90 proc. kraju ma być zgazyfikowane, także dzięki projektom gazyfikacji wyspowej.

Morawiecki zauważył, że dzięki „naszej szczególnej dbałości o Środkowe Pomorze”, w Koszalinie znajdują się siedemnaste regionalne przedstawicielstwa np. KOWR czy Polskiej Spółki Gazownictwa. Według niego, dzięki temu na miejscu są eksperci, którzy zajmują się gazyfikacją, co zwiększa atrakcyjność regionu.

Prezes PGNiG: do końca tego roku planujemy mieć ponad 80 stacji regazyfikacyjnych w Polsce

Do końca bieżącego roku grupa kapitałowa PGNiG planuje posiadać ponad 80 stacji regazyfikacyjnych na terenie Polski - zapowiedział w piątek prezes PGNiG Paweł Majewski na Stacji Regazyfikacji LNG w Tychowie. To istotny krok w stronę gospodarki energetyki zeroemisyjnej - dodał.

"Zupełnie niedaleko stąd, (...) w Świnoujściu, znajduje się terminal LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam się zaczyna bezpieczeństwo energetyczne Polski. To tam docierają dostawy LNG" - powiedział Majewski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim.

Przypomniał, że od pięciu lat skroplony gaz ziemny, czyli LNG, dociera poprzez ten terminal do Polski. Dodał, że w przyszłym tygodniu będzie 130 dostawa.

"Większość z tego gazu, po regazyfikacji (przywróceniu do stanu gazowego - PAP) trafia bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej. Spora jego część - również poprzez autocysterny bezpośrednio załadowywana z terminalu - trafia do takich stacji regazyfikacyjnych, jak ta, przed którą stoimy" - mówił szef PGNiG.

W jego ocenie, dzięki temu, miejscowości takie, jak Tychowo, "mogą pozwolić sobie na to, żeby stać się zielonymi, błękitnymi bardziej, plamami na mapie Polski".

"Do końca bieżącego roku grupa kapitałowa PGNiG planuje posiadać ponad 80 takich stacji regazyfikacyjnych na terenie Polski. To jest istotny krok w stronę gospodarki energetyki niskoemisyjnej, a co za tym idzie, także zeroemisyjnej" - powiedział Majewski.