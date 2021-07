Jak się dowiedział DGP, jeden z liderów światowego rynku OZE i czwarty co do wielkości producent energii z wiatru, hiszpańsko-portugalski EDP Renewables (EDPR), planuje ulokować w Polsce co najmniej 1 mld euro do 2025 r. W sumie w tym czasie spółka chce przeznaczyć na inwestycje ok. 19 mld euro. EDPR pozytywnie komentował projektowane zmiany w polskim prawie.