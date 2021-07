Blok w elektrowni Turów o mocy blisko 500 MW został oddany do użytku 15 maja. Nie było wielkiej pompy, trwał już konflikt z Czechami, które zaskarżyły polski rząd do TSUE w związku z przedłużeniem koncesji wydobywczej dla kopalni, która zaopatruje w węgiel brunatny elektrownię w Bogatyni. Pokrywa ona od 3 do 7 proc. krajowego zapotrzebowania na prąd. Jak zapewnia jednak PGE, ubytek mocy związany z postojem tego bloku jest kompensowany przez pozostałe elektrownie w grupie kapitałowej.