Według wyliczeń URE, dla takiego statystycznego odbiorcy płatność będzie wyższa o 41 proc.

Reklama

Dla odbiorców z grupy używającej gazu m.in do podgrzewania wody płatność wrośnie o 54 proc., czyli o 56 zł netto miesięcznie.

Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa, np. do ogrzewania gazem domów, zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej, co oznacza wzrost płatności o 58 proc.

Średnio rachunki dla klientów PGNiG OD wzrosną o 54 proc.

Jak przypomniał URE, regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy mogą oferować gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy, zależnie od m.in. bieżących cen gazu.

Urząd podkreślił, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 r. stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 proc. Obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów – odbiorców paliw gazowych.