"Podczas nadchodzącej II edycji CuValley Hack (11-13 marca 2022) uczestnicy będą mieli 40 godzin na stworzenie inspirujących i możliwych do zaimplementowania rozwiązań związanych z hutnictwem miedzi. Zespoły biorące udział w hackathonie będą musiały skupić się na optymalizacji funkcjonujących procesów pod względem zwiększenia efektywności produkcji, efektywności energetycznej lub minimalizacji występowania awarii. Wśród zadań jest m.in. przygotowanie modelu danych, wyznaczającego jakość katod oraz analiza i poprawa efektywności energetycznej pieca obrotowo-wahadłowego. Uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie ze strony ekspertów, którzy pomogą obrać odpowiedni kierunek w pracy nad projektem oraz podpowiedzą, w jaki sposób podejść do tematu by rozwiązanie było skuteczne i praktyczne" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Hackathon, inaczej maraton programowania, to ograniczone w czasie wydarzenie, podczas którego pasjonaci programowania mają za zadanie rozwiązać konkretny problem. Ich praca opiera się na szeroko pojętej analizie udostępnionych danych. Pierwsza edycja wydarzenia zgromadziła prawie 300 uczestników, a jeden z nagrodzonych projektów jest już na ostatnim etapie wdrażania w Hucie Miedzi Głogów, podano także.

Reklama

"Sukces pierwszej edycji CuValley Hack, organizowanej w ramach nowatorskiego programu Dolina Miedziowa, utwierdził nas w przekonaniu, że w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań warto wychodzić poza schematy. Pierwszy z nagrodzonych zeszłorocznych projektów już wdrażamy. Wierzę, że tegoroczna edycja zaowocuje kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami, które przyniosą laury uczestnikom, a nam konkretne usprawnienia zwiększające efektywność i jakość pracy" - skomentował prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.