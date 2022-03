Reklama

"Skorygowany wynik EBITDA grupy w IV kw. 2021 roku wyniósł 78,9 mln zł i był wyższy o 22,9 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wzrost wyniku segmentu gazu i czystych paliw (wzrost o 27,8 mln zł) spowodowany wyższym wynikiem na sprzedaży ciepła i usług systemowych (generacja wymuszona) oraz wzrost wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych (o 19,3 mln zł) w efekcie wyższej wietrzności oraz produkcji z wprowadzonej do eksploatacji farmy wiatrowej Szymankowo i produkcją w okresie rozruchu budowanej farmy wiatrowej Dębsk. Powyższe czynniki zostały częściowo skompensowane niższym wynikiem segmentu obrotu i sprzedaży (spadek o 22,5 mln zł) spowodowanym wyższymi kosztami profilu związanymi z obsługą aktywów OZE i spadkiem wyniku na sprzedaży energii dla klientów strategicznych w związku z wyceną transakcji terminowych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia wyniósł wstępnie 361,2 mln zł w 2021 r. i był wyższy o 104,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wzrost wyniku segmentu gazu i czystych paliw (o 117 mln zł) w związku z optymalizacją pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS). Wzrost wyniku EBITDA skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (spadek o 9,8 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z gorszych warunków wietrznych w porównaniu do 2020 roku, wskazano również.

W okresie dwunastu miesięcy 2021 roku skorygowany zysk netto grupy wyniósł wstępnie 187,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 76,2 mln zł.

"Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki 2021 roku i IV kw. 2021 r. był proces 'odwracania' transakcji terminowych zabezpieczających produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w ENS w III i IV kw. 2021 r., w 2022 r. oraz częściowo w roku 2023 w ramach procesu optymalizacji pracy tej elektrociepłowni" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Polenergia za rok 2021, którego publikację zaplanowano na 7 kwietnia 2022 r.

Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez panią Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

(ISBnews)