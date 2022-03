W czwartek po południu notowania ropy naftowej Brent na londyńskiej giełdzie spadały o 2,09 proc. do 119,06 dol. za baryłkę. Na giełdzie w Nowym Jorku taniała też ropa WTI o 1,87 proc. do 112,78 dol. za baryłkę. Kontrakty na gaz na kolejne miesiące w holenderskim hubie TTF w czwartek wyceniano na 111,71 euro za MWh. To spadek o 4,52 proc.

W środę natomiast ropa na rynkach drożała o ponad 5 proc. Cena baryłki Brent przekroczyła 115 dolarów, baryłka amerykańskiej ropy WTI kosztowała prawie 115 dol. Reklama Powodem tego było wstrzymanie eksportu ropy z Kazachstanu z powodu uszkodzenia przez sztorm terminala w Noworosyjsku. W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę. Gaz na europejskich rynkach w czwartek tanieje o 4,52 proc. Notowania gazu z dostawą w kwietniu potaniały w czwartek o 4,52 proc. do poziomu 111,71 euro za MWh. Kontrakty majowe są wyceniane na 112,52 euro za MWh. To spadek o 4,1 proc. Gaz z dostawami w miesiącach letnich kosztuje w granicach 112,6-114,5 euro za MWh, i kontrakty te także zanotowały spadki notowań. W środę notowania gazu z dostawą w kwietniu wzrosły do poziomu 117,016 euro za MWh. Kontrakty majowe były wyceniane na niecałe 117,3 euro. Gaz z dostawami w miesiącach letnich kosztował około 116,9 euro za MWh. Kontrakty te także zanotowały wzrosty.