Wypłata 14. emerytury już we wrześniu 2025 roku. Kto dostanie przelew w wysokości 4000 zł?

Jak podaje portal biznes.o2.pl, we wrześniu 2025 roku polscy emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie, znane jako "czternasta emerytura". Zostanie ono wypłacone automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz ze standardowym wrześniowym świadczeniem, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków.

Reklama

Zasady przyznawania i wysokość 14. emerytury

Maksymalna kwota "czternastki" w 2025 roku została ustalona na poziomie minimalnej emerytury i wynosi 1878,91 zł brutto, co przekłada się na 1558,81 zł netto. Jednak nie wszyscy uprawnieni otrzymają pełną kwotę, a niektórzy nie dostaną jej wcale. Obowiązują następujące zasady:

Pełna kwota 14. emerytury: "Czternastka" w pełnej wysokości przysługuje wyłącznie osobom, których regularna emerytura lub renta brutto nie przekracza 2900 zł. Zasada "złotówka za złotówkę": Jeśli świadczenie podstawowe jest wyższe niż 2900 zł brutto, kwota "czternastki" jest pomniejszana. Redukcja jest równa kwocie, o którą przekroczony jest próg 2900 zł. Całkowite wykluczenie z 14. emerytury: Osoby, których regularne świadczenie emerytalne przekracza 4729 zł brutto, nie kwalifikują się do otrzymania tego świadczenia.

Kwestia opodatkowania 14. emerytury

Istotnym elementem jest mechanizm podatkowy w przypadku 14.emerytury. Chociaż standardowa minimalna emerytura jest zwolniona z podatku dochodowego (potrącana jest tylko składka zdrowotna), to po zsumowaniu jej z "czternastką" łączny dochód brutto w danym miesiącu przekracza kwotę wolną od podatku (2500 zł). Jak wyjaśnia ekspert podatkowy, Piotr Juszczyk, w przypadku osoby z minimalną emeryturą, jej łączne świadczenie we wrześniu wyniesie 3757,82 zł brutto (1878,91 zł + 1878,91 zł). Nadwyżka ponad 2500 zł (czyli 1257,82 zł) podlega opodatkowaniu stawką 12 proc., co skutkuje potrąceniem zaliczki na podatek w wysokości około 151 zł. To dlatego finalna kwota "czternastki" na rękę jest niższa, niż mogłoby to wynikać z prostej konwersji kwoty brutto na netto.

Przykładowe wyliczenia 14. emerytury netto

Dzięki połączeniu regularnej emerytury i "czternastki" wielu seniorów może spodziewać się we wrześniu przelewu przekraczającego 4000 zł na rękę. Poniższe przykłady ilustrują, jak wysokość dodatku i łącznego przelewu zależy od podstawowego świadczenia brutto:

Emerytura 2000 zł brutto: "Czternastka" wyniesie 1544,81 zł netto, a łączny przelew 3364 zł netto.

Emerytura 2250 zł brutto: "Czternastka" wyniesie 1514,18 zł netto, a łączny przelew 3562 zł netto.

Emerytura 2900 zł brutto: "Czternastka" wyniesie 1484,81 zł netto, a łączny przelew 4075 zł netto.

Emerytura 3000 zł brutto: Z uwagi na zasadę "złotówka za złotówkę", "czternastka" (po potrąceniach) wyniesie 1405,81 zł netto, co da łączny przelew w wysokości 4075 zł netto.

Emerytura 3500 zł brutto: Dodatek zostanie pomniejszony do 1010,81 zł netto, a łączna kwota na rękę również wyniesie 4075 zł netto.

Na granicy uprawnień, osoba z emeryturą 4728 zł brutto otrzyma symboliczną "czternastkę" w wysokości około 51 zł. Wystarczy jednak, że jej świadczenie będzie o złotówkę wyższe, a dodatek nie zostanie wypłacony w ogóle.