Nicolas Sarkozy zwolniony z więzienia
Z więzienia były prezydent będzie mógł wyjść jeszcze w poniedziałek.
Sarkozy, szef państwa w latach 2007-12, został skazany w związku z domniemanym finansowaniem jego kampanii wyborczej przez Libię.
Z więzienia były prezydent będzie mógł wyjść jeszcze w poniedziałek.
Sarkozy, szef państwa w latach 2007-12, został skazany w związku z domniemanym finansowaniem jego kampanii wyborczej przez Libię.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję