Nowy dodatek mieszkaniowy. Nawet 1800 zł miesięcznie. Dla kogo? Od kiedy?

Rząd pracuje nad wprowadzeniem nowego dodatku mieszkaniowego, który ma być wzorowany na systemie wojskowym i wesprzeć funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.Celem tego rozwiązania jest poprawa sytuacji materialnej funkcjonariuszy oraz zmniejszenie odpływu kadry ze służb mundurowych, co jest istotne w obecnych warunkach geopolitycznych. Reforma ta zastępuje dotychczasowy system dodatków, które były niewystarczające względem realnych potrzeb służb.

Nowy dodatek mieszkaniowy przyznawany będzie funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa oraz służbom specjalnym podległym MSWiA. Prawo do dodatku mają wszyscy funkcjonariusze, niezależnie od stopnia, stażu czy sytuacji rodzinnej, także gdy oboje małżonków służy w mundurze.

Nowy dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał funkcjonariuszom, którzy nie otrzymują mieszkania służbowego i można go przeznaczyć na wynajem mieszkania, spłatę kredytu hipotecznego lub inne koszty mieszkaniowe.

Nowy dodatek mieszkaniowy, określany też jako "mieszkaniówka", będzie wynosił od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od lokalizacji służby - niższe kwoty w mniejszych miejscowościach, a wyższe w dużych miastach. Świadczenie to jest wzorowane na rozwiązaniach stosowanych w Siłach Zbrojnych RP i będzie zwolnione z podatku. Dodatek ma pomóc w opłacaniu wynajmu mieszkania lub spłacie kredytu hipotecznego. Świadczenie ma być zwolnione z podatku.

Kiedy ruszą wypłaty nowego dodatku mieszkaniowego?

Choć pierwotnie zakładano, że wypłaty ruszą 1 lipca, proces legislacyjny opóźnił się i projekt nadal jest na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu zapewnienie większej elastyczności oraz dostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb funkcjonariuszy, co ma również przeciwdziałać problemowi odejść ze służby. Zgodnie z zapowiedziami premiera, nowe rozwiązanie ma zrównać status funkcjonariuszy w kwestii dodatków mieszkaniowych ze statusem żołnierzy.

Funkcjonariusze, w ramach nowego dodatku mieszkaniowego, będą mogli skorzystać z czterech form wsparcia: