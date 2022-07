Tak. To powinien być interwencyjny system, a nie dopłaty. We wszystkich sektorach tworzy się rezerwy, spółki energetyczne też muszą posiadać zapasy węgla. Pytanie, jak to się stało, że rezerwy są najniższe w ciągu 20 lat, jakby ktoś przestał to w ogóle kontrolować. Bywały lata, że na hałdach było po 6-7 mln t, różnego sortymentu. Wygląda na to, że przespaliśmy ten moment, by się zabezpieczyć. Z tych 11,5 mld zł, które wydamy na dopłaty, można byłoby zainstalować 440 tys. pomp ciepła - to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że mamy 2,7 mln pieców węglowych. Rząd dodatkami próbuje obniżyć ceny węgla dla odbiorców, a prawda jest taka, że węgiel będzie drogi - tej zimy i kolejnej, i trzeba się strategicznie nastawić na inwestycje, które trwale zredukują zapotrzebowanie na energię, i od węgla w gospodarstwach domowych trzeba odchodzić jak najszybciej.