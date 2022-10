"Tworzenie nowej infrastruktury, która pozwoliłaby nam importować więcej rosyjskiego gazu, nie ma dla nas sensu – zakomunikował Pałac Elizejski. - Kilka miesięcy temu prawie 40 proc. gazu dostarczanego do Unii Europejskiej pochodziło z Rosji. Dziś ten udział wynosi tylko 7,5 proc. i nadal powinien się zmniejszać".

Putin zaproponował Erdoganowi utworzenie "hubu gazowego" w Turcji i zaznaczył, że szlak przez ten kraj jest "najbardziej niezawodną drogą" transportu surowca z Rosji do Unii Europejskiej. Zdaniem rosyjskiego prezydenta umożliwiłoby to Europejczykom otrzymywanie gazu po mniej "wygórowanych" cenach.

"Rosja i Turcja mogą wspólnie zdecydować o eksporcie większej ilości gazu, ale nie może to dotyczyć Unii Europejskiej, która ma być suwerenna, musi zmniejszać swoją zależność, a ponadto jest zobowiązana do transformacji klimatycznej, co jest niezgodne z tego rodzaju rozumowaniem" - podkreślono w komunikacie Pałacu Elizejskiego.

