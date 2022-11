Opłaty za gaz wzrosły średnio o 111 proc., za prąd - o 69 proc. w porównaniu do października 2021 roku. Średnio rachunki za wskazane źródła energii wzrosły w stolicach europejskich o 90 proc.

W opublikowanym w poniedziałek raporcie podkreślono skutki rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia w Europie. Zdaniem autorów dokumentu rosyjska inwazja "doprowadziła do niepewności w kwestii bezpieczeństwa energetycznego" i "ograniczyła import gazu z Rosji bądź w zupełności go zatrzymała".

W raporcie przeanalizowano ceny energii we wszystkich stolicach UE oraz w niebędących członkami wspólnoty Czarnogórze, Norwegii, Serbii, Ukrainie oraz Szwajcarii. Największy wzrost cen prądu odnotowano w Dublinie (44 proc.), Rzymie (30 proc.) i Wiedniu (24 proc.). Do największego skoku cen gazu doszło z kolei w Rzymie (170 proc.), mieście Luksemburg (64 proc.) oraz w Lizbonie (58 proc.). (PAP)