"Jeśli chodzi o kwestię możliwości korzystania z subwencji finansowych PFR przez firmy, które nie przestrzegają reżimów sanitarnych, to mówię bardzo jasno - takiej możliwości nie będzie" - zapowiedział w czwartek na konferencji Borys.

Prezes PFR dodał, że regulamin programu wsparcia dla mikro, małych i średnich firm jasno przewiduje, że wymogiem otrzymania pomocy finansowej jest przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.

"Nie może być tak, że z jednej strony firmy otrzymują bezzwrotną pomoc, bądź w istotnej części bezzwrotną, a z drugiej strony stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia nie przestrzegając wymogów związanych z restrykcjami sanitarnymi" - zaznaczył.

Prezes poinformował ponadto, że w przypadku jeśli dany przedsiębiorca otrzyma wsparcie, a następnie do PFR dotrze informacja z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, iż łamie on reżim sanitarny, to Fundusz będzie występował do tych firm o zwrot przyznanych wcześniej środków. (PAP)

autor: Michał Boroń