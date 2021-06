"Program ten umożliwi Polsce częściowe zrekompensowanie dużym firmom szkód poniesionych w wyniku restrykcji wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się trzeciej fali pandemii koronawirusa, przy jednoczesnym wsparciu ich doraźnych potrzeb płynnościowych. Kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby znaleźć właściwe rozwiązania łagodzące gospodarcze skutki epidemii koronawirusa, zgodne z przepisami UE" - oświadczyła wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

Zatwierdzony w piątek plan jest wzorowany na poprzednim polskim programie, który KE zaakceptowała 29 maja 2020 roku. Będzie on realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i jest częścią szerszego programu - Tarczy Finansowej dla Dużych Firm.

Plan pomocy zatwierdzony przez KE przewiduje wsparcie dla przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach w postaci pożyczek z korzystnym oprocentowaniem. Mogą one być umorzone w kwocie nieprzekraczającej 75 proc. faktycznie poniesionych szkód od 1 listopada 2020 do 30 kwietnia 2021 roku.