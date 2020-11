Zysk operacyjny wyniósł 87,9 mln zł wobec 84,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 225,08 mln zł wobec 219,2 mln zł rok wcześniej.



"Grupa Eurocash szacuje, że dodatkowe koszty związane z epidemią COVID-19 były niższe niż w poprzednich kwartałach i obciążyły wynik EBITDA w omawianym okresie kwotą około 2 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 005,91 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 6 672,87 mln zł rok wcześniej.



"Przychody Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2020 r. przekroczyły 7 mld zł i były o 5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż w segmencie hurtowym wzrosła o ponad 3% r/r, a w segmencie detalicznym - o blisko 4% r/r. Skokowo, bo aż o 268% wzrosły przychody segmentu Projekty, co wynika z konsolidacji 100% wyników Frisco począwszy od lipca tego roku oraz ekspansji rozwijanych przez grupę innowacyjnych konceptów detalicznych" - czytamy dalej w komunikacie.



Sprzedaż segmentu hurtowego Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2020 r. sięgnęła 5,26 mld zł (+3,4% r/r), a EBITDA tego segmentu wyniosła 185 mln zł (+7,4% r/r).



"Silnym wsparciem przychodów w hurcie była sprzedaż do niezależnych sklepów oraz franczyzobiorców, a także dynamiczny wzrost sprzedaży papierosów i produktów impulsowych. Wzrosty te z nawiązką zrekompensowały niższą sprzedaż w formacie Eurocash Gastronomia, który zaopatruje restauracje i hotele, mocno odczuwające skutki epidemii, a także spadek wynikający z zakończonego w poprzednim roku kontraktu z Orlenem" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.



Podkreślił, że III kwartał był również kolejnym z rzędu, w którym grupa odnotowała rekordową sprzedaż za pośrednictwem platformy eurocash.pl.



"Zamówienia on-line stanowiły już 31% łącznej sprzedaży w segmencie hurtowym (nie uwzględniając formatu Cash & Carry). To pokazuje, że nasze rozwiązanie e-commerce dla przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne ma ogromny potencjał nie tylko w okresie zamknięcia gospodarki, lecz również w okresie, gdy większość restrykcji związanych z epidemią została zniesiona. Klienci doceniają eurocash.pl między innymi za wygodę i szybkość zamówień" - wskazał Owczarek.



Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w III kwartale br. wyniosła 1,58 mld zł (+3,5% r/r), a EBITDA tego segmentu wyniosła ponad 76 mln zł (wobec 79 mln zł przed rokiem).



"Motorem wzrostu przychodów w detalu była głównie sprzedaż realizowana przez sklepy franczyzowe Delikatesy Centrum. Znaczący wzrost zanotowały także saloniki prasowe Inmedio, które w trzecim kwartale odbudowały sprzedaż po okresie ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych, obowiązujących od marca do maja" - skomentował członek zarządu.



Bieżący rok jest okresem dalszej integracji przejętych we wcześniejszych latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum. Jej finalnym etapem, zaplanowanym na czwarty kwartał tego roku, jest ujednolicenie asortymentu i rebranding sklepów Mila, zaznaczył Owaczarek.



"Ważnym wydarzeniem minionego kwartału było natomiast przygotowanie do uruchomienia usługi 'click & collect' w Delikatesach Centrum, dzięki której konsumenci mogą zamówić zakupy przez internet, a następnie odebrać je w wybranej placówce. Usługa ta jest dostępna już w ponad 1,2 tys. supermarketów w całej Polsce, a w ofercie online Delikatesów Centrum znaleźć można około 6,7 tys. produktów" - poinformował członek zarządu.



Sprzedaż segmentu Projekty w trzecim kwartale 2020 r. przekroczyła 100 mln zł i była o 268% r/r. Eurocash tłumaczy wzrost przede wszystkim efektem odkupienia w czerwcu br. większościowego pakietu akcji Frisco, w związku z czym począwszy od trzeciego kwartału br. grupa konsoliduje 100% wyników e-supermarketu.



"Przychody Frisco w omawianym okresie wyniosły ponad 50 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe niż w trzecim kwartale 2019 r. Taki poziom sprzedaży oznacza osiągnięcie przez Frisco progu rentowności na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT)" - wskazał Owczarek.



W trzecim kwartale br. wzrost sprzedaży zanotowały także wszystkie innowacyjne koncepty detaliczne rozwijane przez Grupę Eurocash: Duży Ben (+111% r/r), abc na kołach (+108% r/r) i Kontigo (+46% r/r), co związane jest z ekspansją tych sieci. W przypadku marketów alkoholowych Duży Ben oraz mobilnych sklepów abc na kołach, istotny wzrost sprzedaży został osiągnięty również w ujęciu LFL - odpowiednio +16% i +32% r/r.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 12,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 19 121,28 mln zł w porównaniu z 18 594,04 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 561,71 mln zł wobec 556,73 mln zł rok wcześniej.



"Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w III kwartale 2020 r. wyniosła 12,65% i wzrosła o 0,13 pkt proc. w porównaniu z 3 kwartałem 2019 r. Po 3 kwartałach 2020 r. narastająco marża brutto wzrosła o 0,33 pkt proc. r/r i wyniosła 13,16%" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 105,95 mln zł wobec 44,98 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



