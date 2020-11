Według Związku na razie co prawda nie wiadomo, jaki charakter ma mieć "najwyższy reżim sanitarny" i jak daleko będzie ingerował w organizację sklepów, niemniej jednak sam fakt dopuszczenia placówek handlowych do funkcjonowania "zasługuje na gorącą aprobatę".

Jak zaznaczono, ZPP ma nadzieję, że jak najszybciej zostaną opublikowane oficjalne wytyczne sanitarne dotyczące handlu, tak by właściciele podmiotów mieli czas na jak najlepsze przygotowanie swoich sklepów do realizacji nowych założeń.

Związek liczy, że wraz z odmrożeniem handlu podjęte zostaną prace nad przywracaniem do życia kolejnych sektorów gospodarki. "Całkowicie wspierając decyzję o ponownym otwarciu handlu, apelujemy o rozpoczęcie już w tej chwili prac nad odmrażaniem kolejnych branż i przygotowaniem zestawu reżimów sanitarnych dostosowanych do ich specyfiki" - napisał w sobotnim komunikacie ZPP.

Zdaniem ZPP branże takie jak np. gastronomia udowodniły, że doskonale potrafią funkcjonować w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego. Każdy kolejny tydzień ich zamknięcia to następne bankructwa i redukcje zatrudnienia - podkreślono.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sobotę, że od przyszłej soboty, czyli 28 listopada, placówki handlowe będą mogły działać w "najwyższym reżimie sanitarnym". Jak wyjaśniał, handlowcy z różnych branż podczas spotkań z rządem zapewniali, że "będą dbali o to, żeby była odpowiednio mała liczba ludzi, podobnie jak w sklepach spożywczych i drogeriach, żeby można było utrzymać też reżim sanitarny". Placówki gastronomiczne, kulturalne jak kina czy teatry, siłownie i kluby fitness będą zamknięte przynajmniej do 27 grudnia. Przed świętami poinformujemy, co dalej - stwierdził Morawiecki.