"Otwarcie od 1 lutego sklepów w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, to bardzo dobra decyzja, która możliwi przedsiębiorcom, zarówno najemcom, jak i właścicielom galerii handlowych, dalsze funkcjonowanie na rynku, stopniowe odrabianie strat spowodowanych trzema lockdownami oraz utrzymanie miejsc pracy" - powiedziała PAP prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

Jak wskazała, wiele małych butików i restauracji stoi na krawędzi bankructwa. "Przez cały okres pandemii branża handlowa udowodniła, iż sklepy są bezpiecznym miejscem zarówno dla pracowników, jak i konsumentów" - dodała.

POHiD również pozytywnie ocenia decyzję rządu o zniesieniu od 1 lutego „godzin dla seniorów”. "Apelowaliśmy do rządu o rezygnację z tego rozwiązania, gdyż ogranicza ono dostęp obywateli do niezbędnych produktów i prowadzi do poważnych utrudnień w funkcjonowaniu handlu" - oceniła Juszkiewicz.

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od 1 lutego otwarte mogą być sklepy w galeriach handlowych, ale oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dodał, że od lutego wracamy w handlu do rozwiązania, które obowiązywało już w grudniu.

Reklama

Szef resortu zdrowia mówił, że rząd przychylił się też do apelu przedsiębiorców o zniesienie godzin dla seniora. "Ponieważ otwieramy cały handel, otwieramy go z taką intencją, że jest tam zachowany reżim sanitarny, mamy wymóg zachowania dystansu, wymóg noszenia maseczek, to również tutaj przychylimy się do tego apelu i godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego" - oświadczył Niedzielski.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

Polska Rada Centrów Handlowych oceniła skutki 15 tygodni lockdownu na ponad 30 mld zł strat dla sklepów i usługodawców oraz niższe o ok. 6,2 mld zł wpływy z VAT do budżetu państwa.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzesza 16 międzynarodowych sieci handlowych. Informuje, że firmy członkowskie POHiD stworzyły w Polsce blisko 200 tys. miejsc pracy; są kluczowym partnerem dla krajowych producentów, których produkty stanowią ok. 90 proc. wszystkich oferowanych w sieciach.