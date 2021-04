Spółka zakłada kontynuację wzrostów powierzchni w roku finansowym 2021/2022 (rozpoczętym w lutym br.) o 20% r/r. Na koniec r.fin. 2021/2022 roku salony marki Reserved maja być obecne w 26 krajach przy planowanym wejściu do Macedonii Północnej, podano w prezentacji.

Powierzchnia handlowa na koniec stycznia 2021 roku wyniosła 1 435,4 tys. m2, a docelowo ma wzrosnąć do 1 727 tys. m2 na koniec stycznia 2022 r.

Wśród celów na r.fin. 2021/2022 spółka zakłada kontynuację otwarć powierzchni w Polsce, przyspieszenie rozwoju w Europie, dalszy dwucyfrowy rozwój powierzchni w rejonie CIS, czy nacisk na rozwój mniejszych marek: Cropp, House, Sinsay.

LPP planuje także mocniejsze wejście do mniejszych miast i nacisk na omnichannel, którego sieć stacjonarna jest istotną częścią.

"Planowany capex w 2021/2022 roku to ok. 1,1 mld zł. Planowane wydatki na sklepy to ok. 840 mln zł, na biura to 50 mln zł, na obszar logistyki 150 mln zł, a 60 mln zł na obszar IT" - czytamy także.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)