"Równie ważnym powodem co cena i wybór stała się wygodna i szybka dostawa przez kuriera wprost pod nasze drzwi lub do zlokalizowanego w pobliżu punktu odbioru. Już dziś ok. 80% przesyłek trafia do klienta Allegro w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Uruchamiając Allegro Punkty poszerzamy, największą w Polsce sieć liczącą obecnie 31 tys. punktów odbioru i automatów paczkowych. Partnerska sieć zapewni naszym klientom odbiór przesyłek już dzień po nadaniu paczki, a dzięki współpracy z firmą Kolporter udostępniamy niemal 600 nowych punktów znajdujących się w pobliżu osiedli, pasaży czy galerii handlowych" - powiedział dyrektor DEX w Allegro Łukasz Szczepański, cytowany w komunikacie.

Koszt dostawy do Allegro Punktu w sieci Kolporter będzie wynosił 8,99 zł. Dostawa i zwrot będą bezpłatne dla kupujących w ramach Allegro Smart!, których wartość zamówienia od jednego sprzedawcy wyniesie min. 40 zł, podano również.

"Współpraca z Allegro jest dla nas istotna z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim oferujemy naszym klientom usługę, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej osób robiąc zakupy w internecie korzysta z możliwości odbioru przesyłki w wybranym punkcie stacjonarnym. Skala sieci Kolportera i jej rozłożenie na mapie Polski zapewnia dostępność do tego typu usługi bardzo wielu osobom. Co ważne, saloniki są jednymi z nielicznych punktów sprzedaży, które są czynne, od wczesnych godzin porannych aż do wieczora. To z pewnością dodatkowa wartość dla osób, które będą chciały skorzystać z możliwości odbioru lub nadania przesyłki" - powiedział dyrektor marketingu Kolportera Robert Szczepaniak.

Allegro przypomina, że w marcu br. podpisało list intencyjny z polską spółką Modern-Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Pierwsze automaty zostaną zainstalowane w połowie tego roku, a do końca 2021 r. ma powstać sieć 1 500 urządzeń.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)