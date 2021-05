Wcześniej Allegro spodziewało się, że GMV wzrośnie o górne kilkanaście procent r/r w 2021 r., przychody netto grupy wzrosną znacząco ponad 20% r/r, zaś skorygowana EBITDA wzrośnie o średnie kilkanaście procent r/r.

"Chociaż planujemy rozważnie, licząc na zniesienie dalszych ograniczeń i spodziewając się zaostrzenia konkurencji, z przyjemnością możemy dziś podnieść nasze oczekiwania dotyczące spodziewanego wzrostu GMV, przychodów i skorygowanej EBITDA w całym 2021 roku" - powiedział dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

GMV wzrosło o 54% r/r w 2020 r., a w I kw. br. - o 46,1% r/r do 9,6 mld zł. Przychody netto w ub.r. wrosły także o 54% r/r, zaś w I kw. br. - o 61,1% r/r do 1,21 mld zł. Skorygowana EBITDA w ub.r. wzrosła o 31% r/r, a w I kw. br. - o 50,6% r/r do 535,6 mln zł.

W I kw. 2021 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 60 mln zł, wobec 43,5 mln zł w I kw. 2020 r.

"Inwestycje planowane na ten rok obejmują przede wszystkim dalszy rozwój platformy i jej funkcjonalności, po skokowym zwiększeniu skali działalności w 2020 r., a także nowe rozwiązania logistyczne, mające na celu dalsze usprawnianie dostaw. Plany te zakładają m.in. zakończenie pierwszych etapów budowy własnej sieci automatów paczkowych grupy oraz uruchomienie usługi Allegro Fulfillment, która zapewni dodatkowe źródło przychodów dla Allegro z tytułu magazynowania, pakowania i wysyłki towarów w imieniu sprzedawców" - czytamy w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)