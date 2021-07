Poczta Polska poinformowała kilka dni temu, że wprowadza możliwość odbioru przesyłek bezpośrednio w sklepach Biedronka. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę, że tego typu umowa umożliwi tej sieci handlowej otwarcie swych sklepów w niedziele, omijając w ten sposób wprowadzony trzy lata temu zakaz handlu w te dni.

Rzecznik rządu powiedział, iż nie zna treści umowy zawartej między Pocztą Polską, a Jeronimo Martins Polska w tej sprawie. "Trudno mi się więc ad hoc odnosić do kwestii związanych z tą konkretną umową" - dodał Müller. Ale - jak podkreślił - "polski rząd stoi na tym samym stanowisku cały czas - będziemy prowadzić takie działania legislacyjne, aby ewentualne sposoby omijania tych przepisów likwidować".

"To oczywiście nie oznacza, że podmioty, które podpisują umowy, muszą działać w złym celu, ale my musimy reagować na działania rynkowe, które by wykorzystywały pewne luki w prawie, które mogą powstać, albo które powstały wcześniej i stąd też te rozmowy w tej chwili, zresztą na wniosek związków zawodowych, żeby te przepisy w jakimś stopniu uściślić" - zaznaczył Müller.

Poseł PiS Janusz Śniadek informował w czerwcu na łamach "Dziennika Gazety Prawnej", że ma gotowy projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, którego celem byłoby uszczelnienie zakazu. Obecnie bowiem jest tak, że niektóre sieci handlowe, dzięki umowie z Pocztą Polską, omijają zakaz handlu w niedziele, ponieważ funkcjonują jako "placówki pocztowe", gdzie klienci mogą odbierać przesyłki.

Według "DGP" projektowana przez Śniadka zmiana zakłada, że sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niej dominujący.

Choć Śniadek zapowiadał, że projekt trafi do Sejmu na początku lipca, to z informacji na stronach sejmowych wynika, że nie został jeszcze złożony.

Na 27 lipca został wyznaczony termin ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie przepisów wprowadzających co do zasady zakaz handlu w niedziele. Wniosek w tej sprawie w TK złożyła jeszcze w 2018 r. Konfederacja Lewiatan.