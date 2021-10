Bloomberg podawał wcześniej, że wartość zakupu może wynieść 39 mld dol. Zainteresowanie ze strony PayPala potwierdziły także Reuters i Wall Street Journal. Firma nie odniosła się do doniesień, ale wartość jej akcji podskoczyła w pewnym momencie w czasie środowych notowań po pojawieniu się na rynku informacji aż o 12 proc.

Byłoby to już kolejne przejęcie giganta rynku e-płatności. W zeszłym miesiącu pozyskało za 2,7 mld dol. japoński serwis „kup teraz, zapłać później” Paidy. Inne duże zakupy PayPala to chociażby platforma do cyfrowych płatności Venmo oraz strona oferująca zakupowe bonusy Honey.

Pinterest wprowadził w ostatnich latach wiele nowych funkcji, w tym opcje zakupowe oraz nawiązał współpracę ze Shopify aby ułatwić sprzedawcom korzystanie z ich serwisu w celu dotarcia do potencjalnych klientów.