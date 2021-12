Reklama

"Rynek albański nie jest dużym rynkiem, jest to bardziej takie wychodzenie na oczekiwania klientów. Widzimy, że klienci z tamtego regionu Bałkanów bardzo chętnie kupują nasze kolekcje. Jest to element dalszego rozwoju geograficznego i ważne jest, aby być tam blisko naszych klientów. Na początku wchodzimy ze sklepami stacjonarnymi i będzie to kilka sklepów, chcielibyśmy mieć docelowo pewnie 30-40 sklepów na tym rynku, a z czasem dołożyć na pewno sprzedaż online" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.

Dodał, że w przyszłym roku LPP planuje otwarcie łącznie ok. 500 sklepów licząc wraz ze sklepami w Albanii.

Na koniec października 2021 roku Grupa LPP posiadała łącznie 2 125 sklepów stacjonarnych.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)