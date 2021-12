"Na tegoroczne wydatki świąteczne przeznaczymy średnio 1142 zł, czyli o 11 proc. mniej niż w 2020 r. i o 286 zł mniej niż dwa lata temu" - przekazał w informacji prasowej BIG InfoMonitor.

Jak zauważają analitycy BIG InfoMonitor, biorąc pod uwagę wzrost cen, w praktyce zmiany te są jeszcze większe. "Cięcia dotknęły niemal wszystkie pozycje na liście, z wyjątkiem choinki i wyjazdów, które już w zeszłym roku zostały mocno ograniczone" - podkreślono.

Polacy mniej pieniędzy wydadzą na żywność, na którą przeznaczą w tym roku 386 zł zamiast 442 zł w ub.r. (spadek o 15 proc.) oraz na środki czystości, które przed rokiem jako jedyne odnotowały znaczący wzrost - tym razem zamiast średnio 70 zł mają kosztować 51 zł.

O ponad jedną trzecią mniej pieniędzy zostanie wydanych na inne wydatki świąteczne (97 zł). "Skromniejszy budżet – 451 zł - jest też przewidziany na najbardziej znaczący punkt bożonarodzeniowych kosztów czyli prezenty. Tym razem mają one być tańsze o 35 zł (7 proc.)" - przekazał BIG InfoMonitor.

Z badania wynika, że deklaracje dotyczące cięcia kosztów, znajdują też potwierdzenie w ocenie świąt 2021 r. Według ponad jednej czwartej (26 proc.) ankietowanych mają one być skromniejsze niż zwykle, w opinii ponad dwóch trzecich (71 proc.) takie jak zawsze, a zdaniem jedynie 3 proc. bardziej wystawne niż zwykle.

"Problemów budżetu domowego z powodu nadmiernych wydatków na organizację świąt Bożego Narodzenia obawia się tym razem 13 proc. badanych. W porównaniu z minionym rokiem nie jest to może duża zmiana, bo w wówczas postrzegało święta, jako zły finansowy scenariusz 14 proc. ankietowanych, ale i tak jest to zmiana na lepsze. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2017 r. turbulencji finansowych, ze względu na wigilijną kolację i gwiazdkowe prezenty, spodziewał się nawet co piąty ankietowany" - zauważa cytowany w informacji prasowej prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Jak dodano, o zauważalnym wpływie Wigilii na finanse mówi ponad 40 proc. ankietowanych; 27 proc. informuje, że wyjątkowe grudniowe wydatki odczuwa przez kolejny miesiąc; 13 proc. przez następne dwa, trzy miesiące; a 3 proc. nawet dłużej.

Z badania wynika, że 90 proc. badanych spędzi wieczór wigilijny w gronie najbliższej rodziny, a w przypadku 8 proc. w spotkaniach wigilijnych będzie uczestniczyć też dalsza rodzina. W tym roku 15 proc. osób deklaruje, że będzie celebrować Wigilię w mniejszym gronie niż przed rokiem, 9 proc., że w większym, a 5 proc. Polaków, podobnie jak w 2020, spędzi Wigilię samotnie.

58 proc. ankietowanych powiedziało, że ubierze w tym roku stare lub nowe, plastikowe drzewko; żywą choinkę kupi 28 proc., a 6 proc. poprzestanie na innych ozdobach świątecznych. Tego typu wydatki - jako jedyne - pochłoną w tym roku większe sumy niż w 2020 r., czyli 67 zł zamiast 50 zł.

Badanie wykonano przez Quality Watch metodą CAWI wśród Polaków w wieku 18+ na reprezentatywnej próbie 1033 Polaków w dniach 11-13 grudnia 2021 r.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG; przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.