Produkty w zagranicznych e-sklepach nabywa łącznie 33,2% konsumentów regularnie kupujących online, wynika z sondażu UCE Research. Wśród nich 10,2% robi to z bardzo dużą częstotliwością, 10,9% - niezbyt często, a 12,1% - bardzo rzadko.

"Tylko co trzeci respondent deklaruje, że przynajmniej od czasu do czasu kupuje w zagranicznych e-sklepach. To wyraźnie pokazuje, że istnieje znaczny potencjał wzrostu dla międzynarodowego handlu elektronicznego. Jednak też widać, że Polacy wciąż obawiają się zagranicznych zakupów, choć - w mojej opinii - nie do końca słusznie. Do tego tracą mnóstwo dobrych okazji, oczywiście pod warunkiem, że przestrzegają zasad zdrowego rozsądku" - powiedział współautor badania Maciej Tygielski, cytowany w komunikacie.

Ponadto badanie wykazało, że 64,9% shopperów w ogóle nie dokonuje zakupów w zagranicznych e-sklepach. Z kolei 1,9% konsumentów nie pamięta, czy nabywa coś w takich sklepach.

Możliwość i bezpieczeństwo zakupów za granicą

Analitycy z UCE Research uważają, że w wielu przypadkach istotnym ograniczeniem może być brak świadomości o możliwościach zakupów za granicą lub niski poziom zaufania do nieznanych, nawet z nazwy, sprzedawców. Obawy może budzić już samo bezpieczeństwo transakcji. Ponadto niechęć może wynikać ze złożoności procesu zwrotów czy reklamacji. Do tego dochodzi bariera językowa, podkreślono.

Polacy wybierają lokalny e-commerce

"Odsetek klientów nierobiących zakupów w zagranicznych e-sklepach może zmieniać się w kolejnych latach w zależności od kilku czynników. Wśród nich można wymienić m.in. rozwój infrastruktury logistycznej i zmiany w regulacjach celnych. Do tego należy dodać też poprawę świadomości konsumentów o prawach kupujących w UE, której wciąż brakuje. Z jednej strony rosnąca globalizacja i ułatwienia w międzynarodowym handlu mogą przyczynić się do wzrostu zakupów w zagranicznych e-sklepach. Z drugiej strony jednak, silny lokalny e-commerce i poprawa oferty mogą utrzymać konsumentów przy zakupach wewnętrznych. Bez interwencji, mających na celu zmniejszenie barier, odsetek na poziomie blisko 65% może pozostać stabilny lub zmieniać się bardzo powoli" - dodał ekspert rynku e-commerce.

Lista barier

Uczestnicy sondażu, którzy nie robią zakupów w zagranicznych e-sklepach, wskazali 5 głównych powodów braku takiej praktyki. Z ich odpowiedzi wynika, że najczęściej obawy budzi ewentualny proces zwrotu towarów - 36,7%, kwestia bariery językowej - 33,4%, a także długi czas oczekiwania na produkt - 29,4%. Do tego konsumenci boją się wysokich kosztów dostawy - 20,8%, jak również obsługi posprzedażowej - 18,4%, podano również.

Natomiast najrzadziej podawanym powodem braku zakupów w zagranicznych e-sklepach jest utrudniony proces śledzenia przesyłek - 4,7%. Dosyć rzadko konsumenci wskazują też na obawę przed podrobionym towarem - 7,1%, a także na brak zaufania do zagranicznych podmiotów - 9,2%, wymieniono w materiale.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research na próbie 1007 dorosłych Polaków, którzy regularnie (tj. przynajmniej kilka razy w miesiącu) robią wszelkiego rodzaju zakupy online.

(ISBnews)