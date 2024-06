Jak podkreśliła dyrektorka generalna Mastercard w Polsce Marta Życińska, Polska jest pierwszym w Europie krajem, który został włączony do programu Mastercard Biometric Checkout, który pozwala firmom technologicznym i fintechom "tworzyć wspólnie innowacyjne projekty". "Program ten powstał po to, żeby odpowiednio certyfikować naszych partnerów i upewniać się, że to, co wypuszczamy na rynek w ramach tych innowacji jest przede wszystkim bezpieczne (...)" - wyjaśniła.

Polska firma stworzyła to rozwiązanie od zera

Marta Życińska przypomniała, że w 2007 r. Polska była jednym z pierwszych rynków na świecie, gdzie odbyła się pierwsza bezstykowa transakcja kartą płatniczą. Dodała, że obecnie "praktycznie 100 proc. transakcji" jest wykonywana bezstykowo.

Przedstawiciele Mastercard, PayEye i Empiku poinformowali, że od 12 czerwca br. w wybranych punktach sieci Empik będzie można autoryzować płatność za pomocą technologii fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy. Przekazano, że wprowadzenie tej technologii to efekt wspólnego pilotażu tych trzech firm. Rozwiązanie ma pozwolić na płacenie za zakupy przy pomocy skanu tęczówek oczu oraz twarzy, bez konieczności korzystania z fizycznej karty płatniczej, telefonu lub zegarka.

"Jesteśmy (...) dumni, że dostarczamy (...) pierwsi na świecie technologię opartą o fuzję biometrii, czyli o dwa czynniki biometryczne, dzięki czemu jesteśmy najbardziej zaawansowanym i najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Tym bardziej się cieszymy, że - jako polska firma, która stworzyła od zera (...) takie rozwiązanie - po sześciu latach (...) bardzo długiej i wytężonej pracy mamy zaszczyt absolutny być częścią tego programu (...)" - powiedział szef PayEye Daniel Jarząb.

"Płacenie oczami" to nowa rewolucja

Daniel Jarząb stwierdził, że "płacenie oczami" to - jego zdaniem - nowa rewolucja, która po płatnościach bezstykowych "jest chyba największą rewolucją, która czeka w tej chwili świat". Podkreślił też, że typ płatności wprowadzany na polski rynek, czyli połączenie skanu tęczówek i twarzy, jest pierwszym na świecie.

Jarząb wytłumaczył, że ten typ autoryzacji transakcji wiąże się z koniecznością instalacji aplikacji na smartfonie, która w pierwszym kroku wymaga zrobienia selfie. Zdjęcie przetwarzane jest w zaszyfrowany token, który przekazywany jest do bazy. Podczas pierwszej transakcji konieczne jest natomiast podanie numeru telefonu i (utworzonego wcześniej na smartfonie) PIN-u oraz spojrzenie w stronę terminala. Wtedy pobierany jest wzorzec biometryczny, następnie jest on tokenizowany, szyfrowany i łączony z selfie z telefonu - wyjaśnił.

Jak poinformowała z kolei prezeska grupy Empik Ewa Szmidt, nowy typ płatności będzie dostępny w salonach Empik w centrum handlowym Westfield Mokotów w Warszawie, Alei Bielany we Wrocławiu, galerii handlowej Posnania w Poznaniu, Galerii Kazimierz w Krakowie oraz centrum handlowym M1 Czeladź. Dodała, że pilotaż potrwa co najmniej trzy miesiące z możliwością przedłużenia.

Autor: Bartłomiej Pawlak