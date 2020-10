Do Polska Press należy 20 spośród 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych. Jak pisze "The Economist", mimo że większość z tych gazet ma stosunkowo niewielki nakład, są one ważne dla partii rządzącej, ponieważ ich czytelnikami są zazwyczaj mieszkańcy wiejskich, bardzo katolickich części Polski, będący trzonem jej elektoratu.

"The Economist" wyjaśnia, że ewentualny zakup tytułów VGP przez PKN Orlen miałaby być częścią działań rządu na rzecz dekoncentracji mediów w Polsce. Jak przypomina, że w jednym z niedawnych wywiadów lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że chciałby ograniczyć udział inwestorów zagranicznych w polskich mediach do nie więcej niż 30 proc., a dekoncentracja ograniczyłaby liczbę tytułów, które może posiadać jedna grupa medialna.