Morawiecki pytany o zakup przez PKN Orlen grupy "Polska Press" odparł, że to była to dobra decyzja.

"Media nie powinny, zwłaszcza w takim zakresie należeć do właścicieli zagranicznych, bo media mają ogromne znaczenie dla kształtowania opinii publicznej" - mówił szef rządu.

"Doskonale widzimy nie tylko to, co dzieje się w Polsce, ale i Stanach Zjednoczonych - to jest coś niebywałego. Kapitał ma ogromne znaczenie" - dodał.

Morawiecki ocenił, że zakup Polska Press przez PKN Orlen jest niedoceniany, a - jak dodał - jest to istotny ruch z punktu widzenia strategii całego koncernu.

"Rozumiem to jako część całościowej strategii korporacji" - stwierdził szef rządu.

"Cieszę się, że nasze firmy, w tym w szczególności firma Orlen patrzy na ten nowy świat po COVID-19 w sposób ambitny" - dodał.

Morawiecki zdementował również doniesienia medialne o jego konflikcie z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem. "Ja to traktuję w konwencji, takiej dość luźnej. Akurat mogę też powiedzieć, że z prezesem Obajtkiem blisko współpracujemy w wielu tematach i cieszę się, że mamy takiego sprawnego menadżera" - powiedział szef rządu.