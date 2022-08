Horizon Worlds to aplikacja pozwalająca na stworzenie swojego awatara w wirtualnej rzeczywistości (VR), w której możemy nawiązywać interakcje z innymi i spędzać czas we współdzielonej przestrzeni, np. grając w gry lub urządzając przyjęcia. W ten sposób media społecznościowe wkraczają na zupełnie nowy poziom, ponieważ można z nich korzystać za pomocą gogli VR. Dzięki temu można przenieść się do wielowymiarowego uniwersum, edytować swoją postać i świat , jak w grze komputerowej. Przynajmniej takie były założenia Mety. Jednak do tej pory aplikacja oferuje niewielką liczbę aktywności, które można wykonywać ze znajomymi, oraz nie pozwala na wprowadzanie szerokich modyfikacji obiecanych przez producenta.